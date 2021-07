Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde/ Travemünder Woche aus Sicht der Polizei

Lübeck (ots)

Die Travemünder Woche wurde am Freitag (23.07.) und Samstag durchgängig gut besucht. Für Sonntag meldeten die Einsatzkräfte durch das einsetzende Gewitter zügige Abwanderungstendenzen. Bilanzierend zu den Vorjahren war das Besucheraufkommen deutlich geringer. Am Freitag konnten die Beamtinnen und Beamten insbesondere Jugendliche im Bereich der Nordermole und des Godewindparkes feststellen. Durch eingesetzte Polizeistreifen blieb es weitgehend ruhig. Auch der Priwall war gut besucht, hier kam es am Freitagabend zu mehreren Ruhestörungen, ausgehend von den dort ankernden Schiffsbesatzungen. Für Samstag war das Besucheraufkommen im Vergleich zum Eröffnungsfreitag höher. Es kam zu keinen besonderen Einsatzvorkommnissen. Diese trifft auch für den Sonntag zu. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fertigten an diesem Wochenende 10 Strafanzeigen und erteilten 18 Platzverweise.

