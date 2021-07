Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H.

Lack von Pkw zerkratzt - Zeugenhinweise erbeten

Lübeck (ots)

Am Dienstag (13.07.2021) wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:25 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Schiffbrücke 7 in Neustadt i.H. der Lack eines Pkw zerkratzt. Die Beifahrerseite eines grauen Pkw BMW 3er mit Hamburger Kennzeichen wurde vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür mit einem wellenförmigen Kratzer beschädigt.

Das Polizeirevier Neustadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04561-615-0 oder per E-Mail an die Adresse Neustadt.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell