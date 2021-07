Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen/ Fahrradkontrolle

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag (13.07.) kontrollierten Beamte der Polizeistationen Hüxtertor und St. Jürgen in der Kronsforder Allee und Moltkestraße insgesamt 160 Fahrräder. Im Blickpunkt waren das Fahrverhalten und die technische Ausrüstung. Die Beamten verwarnten zehnmalig mündlich und stellten weitere zwei Radler fest, die auf der falschen Seite fuhren und elf, bei denen die Ausrüstung mangelhaft war. Diese erhalten ein Verwarngeldangebot per Post zugesandt. Bei einem Jugendlichen waren die Fahrradmängel so zahlreich, dass die Polizisten das Rad sicherstellten, weil eine Weiterfahrt zu gefährlich war. Der junge Mann wurde an die Eltern übergeben.

