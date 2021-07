Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD Lübeck-mehrere Standorte/ Kontrollwoche -Ergebnisse

Lübeck (ots)

In der vergangenen Woche (27. Kw) haben Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) an verschieden Orten Standkontrollen durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen waren Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmittel. Aber auch andere Delikte wurden festgestellt. Die acht Beamten kontrollierten immer für kurze Zeiträume von Dienstag bis Donnerstag in Ahrensbök, Neustadt/H., Eutin, Oldenburg, Lübeck und Bad Schwartau. Im Ergebnis wurde eine Fahrt mit 0,66 Promille und 5 Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Knapp 40 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt und 20 nutzen das Handy verbotenerweise. Eine weitere Vielzahl an diversen Verstößen wie Reifenmangel, mangelnde Ladungssicherung sowie ein ungesichertes fünfjähriges Kind im Fahrzeug der Eltern rundeten das Kontrollbild ab. Und.... einige Fahrzeugführer der nicht kontrollierten Fahrtrichtung hatten offenbar die clevere Idee anderen Mitmenschen per Handy während der Fahrt über die Kontrolle zu informieren. Dieses wurde von dem vorgelagerten Kontrollposten gesichtet und an eine zweite, abgesetzte Kontrollstelle meldet, so dass die fleißigen Schreiber von Nachrichten namhaft gemacht wurden. Es werden weitere Kontrollen folgen.

