Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Sierksdorf-Ostsee/ Offene Fragen zur toten Person aus der Ostsee -Korrektur der Telefonnummer für Zeugen

Lübeck (ots)

Am 19. Juni 2021 wurde vormittags von einem Sportangler vor der Küste von Sierksdorf ein Leichnam in der Ostsee treibend aufgefunden. Die Identität steht fest. Es handelt sich um den 26-jährigen Lucien Scherer aus Bayern. [...] Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Neustadt unter der Rufnummer 04561-6150 !!! oder per Mail an neustadt.kpst@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell