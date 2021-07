Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Mühlenstraße/ Radfahrer als Geschädigter gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstag (13.07.) zeigte ein Zeuge beim 2. Polizeirevier eine Straßen-verkehrsgefährdung an. Er hatte zuvor in der Mühlenstraße einen Vorfall beobachtet. Gegen 16:15 Uhr nötigte offenbar ein Fahrer eines Daimler-Benz einen vorausfahrenden Radfahrer durch dichtes Auffahren und Hupen. Als der Wagen dann überholte, wurde sogar eine Wasserflasche aus der Seitenscheibe in Richtung Radler geworfen. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und die Beamten konnten einen 21-jährigen Lübecker aus St. Gertrud ermitteln. Allerdings ist der Radfahrer nicht bekannt. Die Ermittler des 1. Polizeireviers bitten diesen, sich unter der Rufnummer 0451-1310 zu melden oder per Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de zu schreiben.

