17-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Samstagabend (24.07.2021) ist eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Neustadt/ Holstein schwer verletzt worden. Im Übergang der Oldenburger Straße in den Ostring war sie mit einem entgegen kommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die Insassen des entgegenkommenden PKW, darunter zwei Kleinkinder und ein Baby, wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gegen 18:15 Uhr befuhr die 17-jährige Hamburgerin mit ihrer Yamaha die Oldenburger Straße stadtauswärts. Beim Einfahren in den Ostring stieß sie mit einer ihr dort entgegenkommenden vorfahrtberechtigen Fahrerin eines Mazdas zusammen, die den Ostring nach links in Richtung des Rettiner Wegs befahren wollte. Das Krad prallte frontal gegen den Mazda. Dabei stürzte die junge Hamburgerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Unter Begleitung eines Notarztes wurde sie durch den zwischenzeitlich gelandeten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Sachstand nicht.

Die 27-jährige Fahrerin des Mazdas sowie ihre 21-jährige Mitfahrerin und deren drei Kinder im Alter von 11 Monaten, 2 Jahren und 4 Jahren erlitten leichte Verletzungen und einen Schock. Alle wurden zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Mazda als auch das Motorrad waren stärker beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

