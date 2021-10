Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Jugendliche nach zwei Raubdelikten kurz hintereinander festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Mittwochabend kam es in Kassel innerhalb kurzer Zeit zu zwei Raubdelikten durch ein und dieselben Täter. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen mit den abgegebenen Personenbeschreibungen der Räuber konnten Beamte des Polizeireviers Mitte schließlich drei tatverdächtige Jugendliche am Kasseler Hauptbahnhof festnehmen. Gegen die bereits polizeibekannten 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen aus Bad Hersfeld und den 17-Jährigen aus Mainz-Kastel wird nun wegen zweifachen Raubes ermittelt.

Zunächst war die Polizei gegen 20:30 Uhr von zwei 16-Jährigen in die Kasseler Innenstadt gerufen worden. Die Jugendlichen aus Calden hatten zuvor mit ihren Handys in der Hand an der Haltestelle "Mauerstraße" gestanden, als drei zunächst unbekannte Täter sie bedrängten und schließlich versuchten, ihnen gewaltsam die Mobiltelefone zu entreißen. Die Opfer setzten sich dagegen zur Wehr und konnten so die Wegnahme ihrer Handys verhindern. Nachdem einer der beiden 16-Jährigen von den Tätern noch in den Rücken getreten wurde, flüchtete das Trio. Einer anderen Streife des Innenstadtreviers gelang bei der Fahndung wenige Minuten später am Hauptbahnhof die Festnahme von zwei Tatverdächtigen, auf die die von den Opfern und einer aufmerksamen Zeugin abgegebene Personenbeschreibung zutraf.

Nur kurze Zeit später kam das Opfer eines zweiten Raubes auf die Wache des Polizeireviers Mitte, um Anzeige zu erstatten. Nach Schilderung des 15-Jährigen aus Grebenstein war er gegen 20 Uhr auf dem Festplatz Schwanenwiese von mehreren Jugendlichen angegriffen worden, die ihm dann das Handy entrissen hatten. Nachdem er hinter den Tätern hergelaufen und um sein Mobiltelefon gebeten hatte, gaben sie ihm das Handy zwar zurück. Später bemerkte der 15-Jährige jedoch, dass die Jugendlichen seine in der Hülle des Handys steckende Bahnkarte behalten hatten. Einen der Täter hatte er auf seinem Weg zur Polizei am Hauptbahnhof gesehen. Dort konnten die Polizisten nach der Mitteilung des Jugendlichen dann den dritten Tatverdächtigen festnehmen.

Die erbeutete Bahnkarte fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des festgenommenen 15-Jährigen aus Bad Hersfeld. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

