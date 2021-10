Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trunkenheitsfahrt endet in Elfbuchenstraße mit Unfall und umgekipptem Auto

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Eine Trunkenheitsfahrt mit rund 2,3 Promille endete in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Elfbuchenstraße mit einem Unfall und einem umgekippten Auto. Für die offenbar alkoholisiert am Steuer des betreffenden Wagens sitzende 30 Jahre alte Frau aus Kassel ging die gefährliche Fahrt und der Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw noch relativ glimpflich aus. Sie zog sich offenbar nur leichte Verletzungen zu und konnte das Krankenhaus, in das sie vorsorglich gebracht worden war, nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Dennoch werden die Fahrt und der Unfall Folgen für sie haben: Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihren Führerschein stellte die Polizei sicher. Zudem wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Wie die gegen 23:40 Uhr von Anwohnern zur Unfallstelle in der Elfbuchenstraße gerufene Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, lag der Smart der Frau bei ihrem Eintreffen auf der Seite. Die 30-Jährige hatte das Auto nach dem Unfall mit leichten Verletzungen noch selbstständig verlassen können. Da die Beamten Alkoholgeruch bei ihr feststellten, überprüften sie ihre Fahrtüchtigkeit. Dabei ergab ein Atemalkoholtest rund 2,3 Promille. Die Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass die Frau mit dem Smart die Elfbuchenstraße von der Dörnbergstraße kommend in Richtung Breitscheidstraße befahren hatten. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung war sie in Höhe der Hausnummer 22a nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baumschutz aus Metall gefahren. Anschließend touchierte sie mit ihrem Smart einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf 8, woraufhin ihr Wagen auf die linke Seite kippte und liegen blieb. An dem Smart war ein Schaden von 5.000 Euro entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Golf war auf der linken Seite erheblich beschädigt worden. Dieser Schaden wir auf rund 10.000 Euro geschätzt.

