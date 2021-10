Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum versuchten Tötungsdelikt in Kassel: Identität des Opfers inzwischen geklärt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 9:25 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5049973 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Wesertor:

Nachdem es in der vergangenen Nacht zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Bremer Straße in Kassel kam, laufen die Ermittlungen des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo weiterhin auf Hochtouren. Die Identität des Mannes, der mit mehreren Schnittverletzungen im Bereich der Schule aufgefunden worden war, konnte inzwischen geklärt werden. Es handelt sich um einen 25-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Die Hintergründe der Tat, bei der ihm mit einem unbekannten scharfen Gegenstand schwere Verletzungen zugefügt worden waren, sind derzeit noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen das Opfer und die unbekannten Täter aus bislang unbekannter Ursache zuvor miteinander in Streit geraten sein, der schließlich mit den Schnittverletzungen endete. Ob der 25-Jährige und die Täter möglicherweise miteinander bekannt sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 11 Hinweise zur Tat oder auf mutmaßliche Täter geben können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

