POL-KS: Verdacht des versuchten Tötungsdelikts in Kassel: Kripo sucht Zeugen im Bereich Bremer Straße

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde der Polizei gegen 23:40 Uhr durch Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich einer Schule in der Kasseler Bremer Straße gemeldet. Die hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizei fanden einen bislang unbekannten jüngeren Mann mit mehreren Schnittverletzungen vor. Von den mutmaßlichen Tätern, die offenbar über das Schulgelände in Richtung Holländischer Platz geflüchtet waren, fehlte bereits jede Spur. Der Verletzte wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Aufgrund der ersten Ermittlungen ist anzunehmen, dass ihm die schweren Verletzungen im Verlauf eines Streits mit einem unbekannten scharfen Gegenstand zugefügt wurden. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Tatort war bis zum heutigen Morgen für die Spurensicherung abgesperrt. Die Ermittlungen zur Identität des noch unbekannten Opfers dauern an.

Die Ermittler des K 11 suchen nun nach Zeugen und stellen folgende Fragen:

- Wer hat in der vergangenen Nacht im Bereich um den Tatort an der Bremer Straße in Kassel verdächtige Personen, einen Streit oder eine Auseinandersetzung beobachtet?

- Wer hat die Flucht von mutmaßlichen Tätern in Richtung Holländischer Platz gesehen und kann nähere Angaben hierzu machen?

- Wer kann Hinweise zur Tat oder auf die mutmaßlichen Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

