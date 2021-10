Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter brechen Tresor in Kasseler Firma auf: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in eine Firma im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen, haben dort gewaltsam einen Tresor geöffnet und daraus Bargeld erbeutet. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise.

Wie die am Samstag zu der Firma in der Sandershäuser Straße, nahe der Lossestraße, gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die unbekannten Täter auf bislang nicht abschließend bekannte Weise in das Bürogebäude eingestiegen. Dort rissen sie brachial den Tresor von der Wand und öffneten ihn anschließend gewaltsam mit mitgebrachtem Werkzeug. Vermutlich agierten die Einbrecher im Schutz der Dunkelheit. Wann genau sie in der Nacht von Freitag auf Samstag zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalbeamten des K 21/22 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

