Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Männer bei nächtlichem Straßenraub verletzt: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Westendstraße ein Raub auf zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren. Zwei unbekannte Täter hatten die beiden Opfer körperlich angegriffen und verletzt. Letztlich erbeuteten die Unbekannten eine Bluetooth-Musikbox. Da sich zur Tatzeit in der Friedrich-Ebert-Straße noch viele Menschen aufgehalten haben sollen, erhoffen sich die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo, dass sich aufgrund der Veröffentlichung des Falls weitere Zeugen bei der Polizei melden.

Der Raub, der zunächst als Schlägerei gemeldet worden war, hatte sich gegen 1:10 Uhr in der Nacht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren der 22-Jährige aus Hessisch Lichtenau und der 24-Jährige aus Kassel mit der eingeschalteten Musikbox in der Hand auf dem Gehweg unterwegs, als sie an der Straßenecke Westendstraße an den beiden späteren Tätern vorbeigekommen waren. Diese sollen die Opfer zunächst angepöbelt und dann körperlich angegriffen haben. Als der 24-Jährige verletzt zu Boden ging, sollen die Unbekannten sogar noch auf ihn eingetreten haben, bevor sie die Box an sich nahmen und flüchteten. Die beiden Opfer erlitten bei dem Raub Gesichtsverletzungen. Sie wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt, der 24-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die nach dem ersten Notruf sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern führte nicht zu der Festnahme von Tatverdächtigen. Der erste Täter wird als ca. 20 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann mit kurzen dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben, der eine schwarze Winterjacke trug. Sein Komplize soll kleiner und mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

