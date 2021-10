Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßenschild und Betonpoller am Marmorbad umgefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Montagmittag vor dem Marmorbad an der Kasseler Orangerie gegen ein Straßenschild sowie einen Betonpoller gefahren und anschließend abgehauen. Das Straßenschild "An der Karlsaue" war bei dem Zusammenstoß komplett aus der Verankerung gerissen worden (siehe Foto). Der Gesamtsachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Wie ein Mitarbeiter der MHK, der die Polizei am Dienstag wegen des Schadens gerufen hatte, schilderte, war der Unfall von einem unbekannten Augenzeugen gemeldet worden. Dieser soll angegeben haben, dass ein Lkw in der Mittagszeit am Unfallort gewendet hatte und rückwärts gegen das Schild und den Poller gefahren war. Das Kennzeichen des Lkw, der anschließend die Flucht ergriff, habe mit einem "H" begonnen. Die Personalien dieses Zeugen sind bislang leider nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten den Augenzeugen sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

