Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Wäschetrockner in Keller in Brand geraten

Sinsheim (ots)

Am Montagmittage gegen 15:30 Uhr geriet in der Lindenstraße im Keller eines dortigen Wohnhauses aus bislang unbekannter Ursacher ein Wäschetrockner in Brand. Aufgrund der Hitze sind die Wasserzuleitungen der daneben befindlichen Waschmaschine geschmolzen, wodurch eine große Menge Wasser ausströmen konnte und das Feuer fast vollständig gelöscht wurde. Durch den Brand und das ausgetretene Wasser entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die beiden Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar. Die Brandermittler des Polizeireviers Sinsheim nehmen sich den Ermittlungen bezüglich der Brandursache an.

