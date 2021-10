Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrekturmeldung zum Unfall in Niederzwehren: Entgegenkommendes Fahrzeug war ein Auto

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 13.10.2021, um 11:01 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5045142 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Niederzwehren:

In unserer gestern veröffentlichten Pressemitteilung zu dem Unfall am Samstagnachmittag in der Dittershäuser Straße in Kassel ist uns ein Fehler unterlaufen. Bei dem Fahrzeug, das dem 32-jährigen Fahrradfahrer aus Baunatal entgegengekommen war, handelte es sich nicht wie gestern berichtet um ein Fahrrad, sondern um ein Auto. Nähere Informationen zu dem Pkw liegen nicht vor.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.





