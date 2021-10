Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Männer durch Gruppe angegriffen: Zeugen in der Wolfhager Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Der Angriff durch eine noch unbekannte Gruppe endete in der Nacht zum heutigen Freitag in der Wolfhager Straße, Ecke Gießbergstraße, für zwei Männer mit erheblichen Gesichtsverletzungen. Beide wurden durch Rettungswagen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach den drei bis vier Tätern, die vor Eintreffen der Polizei geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und erbittet Zeugenhinweise.

Ein Autofahrer hatte gegen 23:30 Uhr die Polizei in die Wolfhager Straße gerufen, nachdem er auf die körperliche Auseinandersetzung gegenüber der Feuerwehr aufmerksam geworden war. Als er anhielt, sah er die Täter noch in Richtung Jägerstraße davonlaufen. Die hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizei trafen vor Ort auf die verletzten 36 und 39 Jahre alten Männer aus Kassel, die umgehend vom Rettungsdienst versorgt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zuvor offenbar zu einem Streit zwischen den beiden alkoholisierten Männern und der Gruppe gekommen, der schließlich mit dem Angriff endete. Hierbei waren die Opfer mit einer Flasche aus Hartplastik ins Gesicht geschlagen und dann getreten worden, bevor die Tätergruppe, bestehend aus drei bis vier Männern, die Flucht ergriff.

Wer Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

