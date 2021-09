Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Aufmerksame Bewohner bemerken Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Neuwerk, 11.09.2021, 18:15 Uhr, Spinnerstraße (ots)

Am Samstagabend erreichte ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach, ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Spinnerstraße stellte Gasgeruch im Keller des Hauses fest. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits vor dem Gebäude und wiesen die Einsatzkräfte vorbildlich in die Lage ein. Durch die vorgehenden Einsatzkräfte konnte der durch die Bewohner wahrgenommene Gasgeruch bestätigt werden. Die freigesetzte Gaskonzentration war so gering, dass sie mit den Messgeräten der Feuerwehr nicht nachgewiesen werden konnte. Zur Sicherheit wurde der Gashaupthahn des Gebäudes geschlossen und der Netzbetreiber des Gasnetzes zur Einsatzstelle hinzugerufen. Durch den Netzbetreiber wurde eine Beschädigung am Gashausanschluss festgestellt, welche noch am Abend behoben werden soll.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

