FW-MG: Verkehrsunfall, eine verletzte Personen

Mönchengladbach-Güdderath, 11.09.2021, 13:40 Uhr, L39 (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach wurde heute Mittag ein Verkehrsunfall auf der Straße L39 in Höhe der Anschlussstelle Güdderath an der BAB A61 gemeldet. An dem Unfall sollten zwei PKW beteiligt sein. Aufgrund dieser Information wurden ausreichende Kräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Schnell konnte durch die ersteintreffenden Kräfte festgestellt werden, dass es zu einem Auffahrunfall von zwei PKW gekommen war. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall deformiert, ohne das Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen. In dem beiden PKW befand sich jeweils eine Person als Insasse. Die Unfallstelle musste abgesichert werden. Beide Insassen wurden durch den Notarzt gesichtet, wobei eine Person verletzt war und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus der Stadt Mönchengladbach transportiert wurde.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

