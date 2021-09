FW-MG: Brand in Kleingartenanlage

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Mülfort , 11.09.2021, 04:39 Uhr, Am Torfbend (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand einer Gartenlaube in die Kleingartenanlage Am Torfbend gerufen. Es brannte ein ca. 3 m X 4 m großer Anbau einer Gartenlaube. Durch die direkte Vornahme eine C-Strahlrohres konnte ein Übergreifen des Feuers auf zwei seitlich angrenzende Gebäudeteile verhindert werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Christoph Musch

