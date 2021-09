Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand in Mönchengladbach-Eicken

Mönchengladbach-Eicken, 09.09.2021, 05:45 Uhr, Eickener Straße (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 05:45 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch einen aufmerksamen Nachbarn zu einem ausgelösten Rauchmelder im Bereich der Eickener Straße alarmiert. Der Anrufer teilte mit, dass deutlicher Brandgeruch aus der Dachgeschosswohnung wahrzunehmen ist. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten direkt einen ausgedehnten Brand in einem ausgebauten Dachgeschoß feststellen. Die durch Atemschutzgeräte geschützten Einsatzkräfte durchsuchten sofort die Wohnung nach vermissten Personen und löschten den Brand. Der Brandrauch wurde mit einem Belüftungsgerät aus dem Gebäude entfernt. Die Nachbargebäude wurden vorsorglich auch im Dachbereich begangen und auf eine Brandausweitung kontrolliert. Eine Drehleiter erkundete den Dachbereich von der Eickener Straße aus und stellte zusätzlich den Rettungsweg für die vorgehenden Einsatzkräfte sicher. Eine zweite Drehleiter wurde vorsorglich im rückwärtigem Bereich in Stellung gebracht, wurde aber nicht eingesetzt. Durch das Feuer und den Brandrauch ist das Gebäude zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause und blieben unverletzt. Zwei Nachbarn wurden durch den Notarzt untersucht und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Nachlöscharbeiten beschäftigten die Einsatzkräfte bis in den Morgen. Die Einsatzkräfte wurden an der Einsatzstelle durch das Deutsche Rote Kreuz Mönchengladbach mit Getränken versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Neuwerk und Hardt der Freiwilligen Feuerwehr Mönchengladbach, ein Notarzt, vier Rettungswagen, das Deutsche Rote Kreuz Mönchengladbach und sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen / Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell