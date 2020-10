Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Umweltschutzeinsatz nach Gewässerverunreinigung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen Breitscheid, Am Birkenkamp (ots)

Aufmerksame Spaziergänger riefen gegen 16:15 Uhr die Feuerwehr Ratingen an den Hummelsbach in Ratingen-Breitscheid. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, wonach eine unklare weißliche Flüssigkeit in den Hummelsbach lief.

Umgehend wurde der pH-Wert der Flüssigkeit bestimmt, um festzustellen, ob es sich um eine saure oder basische Flüssigkeit handelt. Tatsächlich war die Flüssigkeit pH-neutral. Um die Ausbreitung zu verhindern wurden Ölsperren in den Bach gesetzt.

Zwischenzeitlich waren zur Unterstützung die Kanalbereitschaft des Bauhofes und des Tiefbauamtes der Stadt Ratingen sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann eingetroffen.

Nachdem mehrere Kanaleinläufe kontrolliert wurden, konnte der Gully ausfindig gemacht werden, an dem die Flüssigkeit eingeleitet wurde.

Um den Eintrag weiterer Flüssigkeit in den Bach zu verhindern, wurden durch Feuerwehr und Kanalbereitschaft Kanaldichtkissen gesetzt. Anschließend konnte durch das Saug- und Spülfahrzeug der Stadt Ratingen die betroffene Kanalleitung gespült werden. Die aufgefangene Flüssigkeit im Kanal wurde durch das vorhandene Spezialfahrzeug aufgenommen. Der verunreinigte Bereich an der Einlaufstelle des Kanals wurde ebenso durch das Saug- und Spülfahrzeug gereinigt.

Es muss weiterhin damit gerechnet werden, dass kleine Mengen der weißlichen Flüssigkeit in den Bach laufen, da die Kanalleitung nicht restlos gereinigt werden konnte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Einsatz zog sich über 3 Stunden. Im Einsatz waren der Führungsdienst, das Kleineinsatzfahrzeug sowie das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

David Marten

Telefon: 02102 / 550 - 37777

E-Mail: david.marten@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell