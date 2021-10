Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrraddieb scheitert an integriertem Alarmsystem: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Leichte Beute witterte offenbar ein bislang unbekannter Dieb, der am Samstagmittag in der Kasseler Unteren Königsstraße vor dem alten Postgebäude ein augenscheinlich ungesichertes Pedelec sah. Was der Täter nicht wissen konnte: Das Rad im Wert von über 2.000 Euro war zwar nicht angeschlossen, verfügte aber über einen integrierten Diebstahlschutz mit Alarmsystem und einer Wegfahrsperre. Der Dieb hatte das hochwertige Pedelec an sich genommen, in die nahegelegene Grünanlage am Spielplatz Gießbergstraße getragen und sich dort daran zu schaffen gemacht. Durch das nun bereits laufende akustische Alarmsignal an dem Rad wurde ein Passant auf den Diebstahl aufmerksam. Während der Täter angesichts der Diebstahlsicherungen an dem Pedelec eines niederländischen Herstellers entnervt aufgab und ohne das Rad in Richtung Gießbergstraße davonlief, alarmierte der Zeuge um 12:10 Uhr die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem ca. 20 Jahre alten, 1,75 Meter großen und sehr schlanken Mann verlief anschließend ohne Erfolg. Den 26-jährigen Eigentümer des Fahrrads konnten die Polizisten vom Revier Mitte kurze Zeit später ausfindig machen und das sichergestellte Pedelec an ihn zurückgeben.

Weitere Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

