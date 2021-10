Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Ewaldstraße hat es heute Morgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Datteln wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Autofahrerin stadteinwärts unterwegs. In der Nähe des Krikedillwegs kam sie gegen 8 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto, wegen der schweren Verletzungen wurde sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die Unfallstelle musste für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

