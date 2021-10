Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 80-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Wiesenstraße/Lehmbecker Pfad sind am Vormittag, gegen 9.55 Uhr, eine Autofahrerin und ein Radfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 80-jährige Fahrradfahrer aus Marl auf dem Lehmbecker Pfad in Richtung In den Kämpen unterwegs. An der Kreuzung stieß er dann mit einer 59-jährigen Autofahrerin aus Marl zusammen, die auf der Wiesenstraßen unterwegs war und von rechts kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen war nicht nötig. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell