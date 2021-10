Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fußgänger angefahren - Mann leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Stimbergstraße/Beethovenstraße ist am Dienstagabend ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte gegen 22 Uhr von der Stimbergstraße nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 23-Jährigen aus Recklinghausen, der gerade zu Fuß über die Beethovenstraße in Richtung Berliner Platz ging. Sachschaden entstand nicht. Der Fußgänger wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

