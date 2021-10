Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer geschnitten und geflüchtet: Hinweise auf unbekannten Fahrradfahrer erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Nachdem er in der Kasseler Karthäuserstraße am Freitagnachmittag offenbar vom Gehweg auf die Straße gefahren war und einen Autofahrer geschnitten hatte, ergriff ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Flucht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es durch ein Ausweichmanöver des Autofahrers nicht gekommen, allerdings krachte der 23-Jährige mit seinem Ford in drei geparkte Pkw. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer.

Wie der Fordfahrer der am Unfallort eingesetzten Streife des Polizeireviers Mitte berichtete, hatte sich der Unfall in Höhe der Karthäuserstraße 3 gegen 15:55 Uhr ereignet. Der Mann aus Kassel war mit seinem Wagen von der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Königstor unterwegs. Plötzlich war der unbekannte Fahrradfahrer, der rechts neben ihm in gleicher Richtung auf dem Gehweg unterwegs war, auf die Straße gewechselt und hatte ihn geschnitten, so der 23-Jährige. Um den Radfahrer nicht zu erfassen, wich der Autofahrer aus, geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen die drei auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw. An dem Fiat, dem Smart und dem Renault entstand ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro. Mit weiteren rund 3.000 Euro schlägt der erhebliche Frontschaden an dem Ford des Kasselers zu Buche. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine Beschreibung des unbekannten Fahrradfahrers, der anschließend davonfuhr, liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

