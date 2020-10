Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von einer Baustelle in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Bereits im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch letzter Woche (12.-14.10.2020) stahl ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin Beleuchtungsmaterial von einer Baustelle in Otterndorf. Dabei gelangte der Dieb/die Diebin in eine im Bau befindliche Kindertagesstätte in der Straße "Am Medembogen" und entwendete Beleuchtungsmaterial im Gesamtwert von 1.500 Euro. Hinweise nehmen die Polizei in Otterndorf (04751-998350) oder die Polizei in Cuxhaven (04721-5730) entgegen.

