Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen im Bereich Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18.10.2020) ist es in Bad Bederkesa, im Bereich der Straße Berghorn, zu mehreren Straftaten in Form von Sachbeschädigungen an Pkw und dem Ausheben von Gullideckeln gekommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Es gibt einen vagen Hinweis auf eine Gruppe männlicher Personen, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten. An der Sporthalle in der Seminarstraße in Bad Bederkesa ist es außerdem, zwischen vergangenem Mittwoch und Donnerstag (14./15.10.2020), zu Graffitischmierereien in größerem Ausmaß gekommen. Das Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) bittet um Hinweise in diesen Fällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell