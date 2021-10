Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Kiosk ein und stehlen Zigaretten: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Montag in einen Kiosk in der Wolfsangerstraße eingebrochen und hatten es dabei auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort nahe der Fuldatalstraße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter einen Rollladen an dem Kiosk hochgeschoben und dann die Scheibe eines Fensters eingeschlagen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Wann genau der Einbruch in der Nacht stattfand und wie die Täter ihre Beute abtransportierten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Kassel.

