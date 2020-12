Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Grundschule

NordwaldeNordwalde (ots)

In der Wicherngrundschule an der Straße Barkhof haben unbekannte Täter mehrere Türen zu Büros aufgetreten und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (17.12.2020), 19.15 Uhr, und Freitag (18.12.2020), 06.50 Uhr. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist nicht klar. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Greven bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell