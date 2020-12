Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Büro eins Schrotthandels

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (17.12.2020), 18.30 Uhr, und Freitag (18.12.2020), 07.40 Uhr, Zugang zum Gebäude eines Schrotthandels an der Gildestraße in Altstedde verschafft und einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter intensiv das Büro des Schrotthandels, in dem sich Bargeld befand. Weiter Angaben zum Diebesgut gibt es bisher nicht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf den oder die Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell