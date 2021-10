Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Niedervellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagnachmittag brachen zwei bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Obervellmarschen Straße in Niedervellmar ein. Anschließend versuchten die Unbekannten auch die Wohnungstür zur Wohnung im 1. OG des Hauses aufzubrechen. Als sie dabei jedoch scheiterten, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch gegen 16:30 Uhr am gestrigen Nachmittag. Die Tatzeit lässt sich so genau bestimmen, da sich in der Wohnung im 1. Obergeschoss, in die die Täter anschließend ebenfalls einbrechen wollten, zu dieser Zeit Bewohner aufhielten. Diese wurden durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigten sofort die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern, die inzwischen geflüchtet waren, führte nicht mehr zum Erfolg. Wie die Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergaben, waren die Unbekannten zunächst über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung des Hauses in der Obervellmarschen Straße, Ecke Dammenweg, eingebrochen. Dort hatten sie zwei Uhren und einen Laptop erbeutet. Anschließend gingen sie über den Hausflur in das 1. OG und versuchten sich mit ihrem Werkzeug an der dortigen Wohnungstür, die den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt. In welche Richtung die Täter danach flüchteten, ist nicht bekannt.

Momentan liegt folgende Beschreibung der beiden Einbrecher vor:

1.) Männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt, braune Oberbekleidung, grauer Arbeiterhose, kurze Haare

2.) Männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt, helle oder gelbe Oberbekleidung, kurzgeschorene Haare

Zeugen, die am gestrigen Montagnachmittag in Niedervellmar verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

