Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegensätzliche Aussagen zum Unfallhergang

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Steinweg, Montag, 16.08.21, 19.55 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 16.08.21, gegen 19.55 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Suzuki den Steinweg in Bad Gandersheim in Richtung stadteinwärts. In Höhe einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein Pkw VW Up mit einem 32-jährigen Bad Gandersheimer entgegen. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 24.000,- EUR entstand. Beide Beteiligte äußerten, dass der jeweils andere zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell