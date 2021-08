Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und unerkannt entfernt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Domänenhof, Montag, 16.08.21, 11.07 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 16.08.21, gegen 11.00 Uhr parkte eine 19-jährige Seesenerin ihren Pkw Opel Corsa in Bad Gandersheim auf dem Domänenhof. Zeugen beobachteten, wie gegen 11.07 Uhr ein grauer Opel Mokka mit Alfelder Kennzeichen beim Ausparken gegen den Opel Corsa der Seesenerin stieß und sich in der Folge entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Am Opel Corsa entstanden Schäden in Höhe von ca. 1000,- EUR Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

