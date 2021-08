Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Einbeck (ots)

Einbeck, Parkplatz Kuventhal

16.08.2021, 06:20

Am frühen Montagmorgen, den 16.08.2021, wurde der Fahrer eines blauen Audi A3/S3 dabei beobachtete, wie er auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 3 in Höhe Kuventhal diversen Müll illegal entsorgte. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des Audi merken konnte, meldete er dieses sogleich der Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten nach Begutachtung des Parkplatzes ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des Audi ein. Zudem hat dieser noch die Kosten der Entsorgung zu tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell