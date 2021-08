Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann bei Verkauf von Sportartikeln betrogen

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Holtensen (Kr.) 13.08.2021 - 16.08.21

Am Freitag, den 13.08.2021 verkaufte ein 61jähriger Mann aus Holtensen über eBay-Kleinanzeigen mehrere Golfschläger für 500,-Euro. Nach persönlicher Abholung beanstandete der Käufer dann im Nachhinein telefonisch die Ware und bat den Verkäufer um Rücknahme. Nachdem dieser einwilligte und die Rückabwicklung des Kaufes durch Rückzahlung des Betrages an den Käufer per Überweisung in Gang setzte, erhielt dieser nur ein leeres Paket anstelle der Golfschläger zurück. Die Polizei Einbeck leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Käufer wegen Betruges ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell