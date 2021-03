Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Pkw in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Dienstag, 23. März 2021, gegen 03:35 Uhr ein in der Pommernstraße geparkter Pkw in Brand. Durch die Feuerwehr Delmenhorst wurde der im Bereich der Fahrzeugfront brennende Pkw gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell