Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen, B 500, schwerer Unfall mit Motorrad

Freiburg (ots)

LKR Breisgau-Hochschwarzwald

- St. Märgen

Heute, am 30. Mai 2021, um 11:55 Uhr, kollidiert ein Motorrad mit einem PKW auf der B 500. Die PKW-Lenkerin des VW Golf will von der L 128, Feldbergstraße, von St. Märgen kommend auf die B 500 einbiegen und übersieht hierbei das Motorrad Suzuki, das auf der B 500 in Richtung Titisee-Neustadt fährt. Das Motorrad kommt zu Fall und rutscht seitlich in den PKW. Dabei werden der Fahrer und die Sozia schwer verletzt und jeweils mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die PKW-Lenkerin wird ebenfalls - aber nur leicht - verletzt. Die B 500 war für gut 3,5 Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Der Unfall wurde vom Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Freiburg aufgenommen.

Stand: 17:30 Uhr

FLZ/as

