POL-NOM: Entgegenkommenden Pkw ausgewichen und Schaden verursacht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Markt, Montag, 16.08.21, 13.55 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 16.08.21 befuhr ein 38-jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem Lkw den Steinweg in Bad Gandersheim aus Richtugn St.-Georg-Straße kommend in Richtung Burgstraße. In einer Linkskurve in Höhe Markt kam ihm ein Pkw entgegen, der von seiner eigenen Fahrspur abwich und teilweise auf der Fahrbahnseite des Lkw fuhr. Durch ein Ausweichmanöver des Lkw-Fahrers touchierte dieser einen am Fahrbahnrand befindlichen Poller. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Pkw-Fahrer entfernte sich in der Folge vom Unfallort, ohne seine Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

