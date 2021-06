Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW erheblich durch unbekannte/n Täter zerkratzt

Alpenrod (ots)

Am Mittwoch, 23.06.2021, in der Zeit von 11 - 16 Uhr, wurde in Alpenrod, Mittelstraße, ein PKW, weißer Mercedes, durch bislang unbekannte/n Täter rundherum erheblich zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg(02662-95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de).

