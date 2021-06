Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Stockhausen-Illfurth - Pkw entwendet - Zeugensuche

Stockhausen-Illfurth (ots)

Am Dienstag, dem 22.06.2021, wurde zwischen 06.30 Uhr und 13.20 Uhr ein abgemeldeter, blauer Renault Megane entwendet. Der Pkw stand in einer Hauseinfahrt in der Ringstraße. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt nicht fahrbereit. Daher besteht der Verdacht, dass der Pkw zwecks Abtransport auf einen Anhänger verladen wurde. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell