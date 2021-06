Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Fahrer ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Groß Twülpstedt, Volkmarsdorf, Hauptstraße 29.06.2021, 14.05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Volkmarsdorf stürzte ein 24-jähriger Yamaha-Fahrer aus dem Bördekreis und verletzte sich dabei leicht. Das Krad war nicht zugelassen und der Fahrer hatte keinen Führerschein.

Am frühen Nachmittag befuhr eine 29 Jahre alte Mazda-Fahrerin aus dem Landkreis Helmstedt die Hauptstraße in Richtung Groß Sisbeck. In Höhe der Kirche musste sie hinter einem LKW verkehrsbedingt bremsen. Nach bisherigen Ermittlungen bremste der hinter der 29-Jährigen fahrende Kradfahrer ebenfalls, wobei sein Vorderrad wegrutschte. Der Yamaha-Fahrer stürzte, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen den Pkw. Dabei wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das nicht zugelassene Krad wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell