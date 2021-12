Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Sachschaden bei Wohnungsbrand

Bocholt (ots)

Gebrannt hat es in der Nacht zum Dienstag in einem Haus in Bocholt-Lowick. Ein Bewohner hatte bemerkt, dass in seiner Wohnung ein Feuer entstanden war. Er weckte seine Nachbarn, die daraufhin das Gebäude an der Straße "Im Park" verließen. Kräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen. Die Hausbewohner blieben unverletzt; nach erster Einschätzung beträgt der entstandene Sachschaden circa 20.000 Euro. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest.

