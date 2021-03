Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter stehlen Zigaretten aus Lebensmittelmarkt

Homberg (ots)

Homberg

Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 10.03.2021, 18:30 Uhr bis 11.03.2021, 06:30 Uhr Zigaretten im Wert von wenigen tausend Euro stahlen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht aus einem Lebensmittelmarkt am Marktplatz. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in den verschlossenen Markt. Aus dem Verkaufsraum und einem Aufenthaltsraum stahlen sie eine größere Menge an Zigaretten unterschiedlicher Marken. Mit den erbeuteten Zigaretten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell