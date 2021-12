Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall beim Wenden

Bocholt (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Dienstag in Bocholt gekommen ist. Eine 44-Jährige war gegen 13.45 Uhr auf der Straße Schlavenhorst in Richtung Brömmelingsstiege unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau aus Aalten (NL) zunächst auf den Seitenstreifen und setzte danach zum Wenden an. Ein nachfolgender 22-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen die Fahrerseite des vorausfahrenden Autos. Kräfte der Feuerwehr holten die schwer verletzte Fahrerin aus ihrem Wagen; mit einem Rettungswagen kam sie ins Krankenhaus. Der andere beteiligte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Klever wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell