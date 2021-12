Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Zeugen für gefährliches Überholen

Bocholt (ots)

Geflüchtet ist der Verursacher eines Auffahrunfalls am Dienstag in Bocholt-Holtwick. Ein Bocholter hatte mit seinem Wagen gegen 14.30 Uhr die Dinxperloer Straße in Richtung Bocholt befahren und verkehrsbedingt an der Ampelkreuzung mit dem Proppertweg und der Habichtstraße gehalten. Der nachfolgende Wagen fuhr auf und setzte seine Fahrt anschließend fort. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Fahrer ihn zuvor bereits mehrfach überholt und ausgebremst. Dabei sei es zu Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen. Danach habe der Fahrer den Wagen - ein grauer Citroen Kombi - am Straßenrand angehalten. Der Bocholter war weitergefahren, der unbekannte andere Fahrer sei ihm gefolgt. Zudem habe der circa 40 bis 50 Jahre alte Mann eine beleidigende Geste gezeigt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Fahrer der erwähnten entgegenkommenden Fahrzeuge, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

