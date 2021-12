Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Passantin schwer verletzt

Borken (ots)

Eine Fußgängerin ist am Dienstag in Borken schwer verletzt worden. Die 56-Jährige war gegen 21.05 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße in Richtung Am Kuhm unterwegs. Ein 26 Jahre alter Dorstener kam mit seinem Wagen vom Parkdeck, wollte auf dem Parkplatz links abbiegen und erfasste die Frau. Ein Rettungswagen brachte die Borkenerin in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell