Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Audi beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Montag kam es zwischen 13 und 16.10 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Dorfstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die hintere linke Fahrzeugseite eines grauen Audi A 4. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell