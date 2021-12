Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 9. Dezember kam es an der Straße Am Schweinemarkt in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 21.20 Uhr rückwärts aus einer dortigen Parklücke. Dabei touchierte er mit seinem Auto eine 45-jährige Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell